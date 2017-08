Un mort dans une sortie de route pour échapper à un contrôle

Un jeune homme est mort dans la nuit de jeudi à vendredi dans un accident de voiture alors qu'il tentait avec trois autres d'échapper à un contrôle en Savoie.



L'accident s'est produit sur la commune de Chignin.



Les quatre occupants du véhicule, âgés de 17 à 20 ans, avaient fait l'objet

d'un signalement après un vol à main armée commis à Valloire.



Les forces de l'ordre les ont repérés et ont tenté un contrôle d'identité. Les suspects ont essayé alors d'emboutir la voiture des gendarmes avant de

faire une sortie de route et de percuter un véhicule à l'arrêt, selon la

gendarmerie.



L'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) a été saisie pour faire le jour sur les circonstances exactes de l'accident, parallèlement à l'enquête sur les suspects du vol.



L'antenne régionale de France 3 évoque une "course-poursuite" et trois

blessés graves en plus du décédé.





Avec AFP