Un nouveau DIRECCTE à Lyon

Nommé par arrêté du 27 avril 2017 au poste de directeur régional des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-François BÉNÉVISE a pris ses fonctions le 1er juin 2017 succédant ainsi à Philippe NICOLAS.



Inspecteur général des affaires sociales (IGAS) et ancien élève de l’Ecole nationale d’administration (ENA). il est titulaire d’une maîtrise en droit et diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (IEP).



Il débute sa carrière en 1981 comme administrateur civil au ministère des affaires sociales où il assume au sein de la direction de la sécurité sociale, les fonctions de chargé de mission auprès du sous-directeur à l’assurance vieillesse et chef de bureau des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. Il restera au ministère des affaires sociales jusqu’en 1985.



De 1985 à 1987, il est mis à la disposition de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes puis détaché à la direction des thermes nationaux d’Aix les Bains jusqu’en 1997.



Il dirige alors la direction régionale des affaires sanitaires et sociale (DRASS) de Bourgogne jusqu’en 2000 puis celle de Rhône-Alpes jusqu’en 2003. Il devient également à cette période, membre du bureau puis président de la conférence des DRASS.



Intégré à l’inspection générale des affaires sociales en 2003, il est nommé directeur général adjoint de la ville de Lyon en 2006 avant de prendre en janvier 2010, la direction des services du conseil général de l’Essonne.



De 2011 à fin 2012, il dirige l’agence régionale de santé (ARS) de Lorraine puis intègre en janvier 2013 l’inspection générale des affaires sociales. Il y restera jusqu’en août 2014.



En septembre 2014 il est nommé directeur régional des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord Pas de calais puis DIRECCTE des Hauts-de-France en janvier 2016.