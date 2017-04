Un nouveau billet dans la poche des Lyonnais

L'idée de la Gonette est de permettre aux Lyonnais de se "réapproprier la monnaie"



Les monnaies locales sont en plein boom



Le nouveau billet de Gonette a une valeur de 49 unités.



Ce billet permettra aux utilisateurs et aux partenaires de réaliser facilement des achats aux montants plus importants, sans s’encombrer de dizaines de petits billets.



Au travers de ce billet, les initiateurs du projet souhaitent "informer les citoyens sur le fonctionnement actuel de l’économie et de la finance afin de les amener à s’interroger sur leurs habitudes de consommation, leur rapport à l’argent et à la richesse."



Le choix du visuel du nouveau billet s’est porté sur François Rabelais, écrivain humaniste, libre penseur, qui a marqué son époque par ses nombreux écrits et qui a toujours été proche des valeurs défendues aujourd’hui à La Gonette. En fond le Pont Kitchener



Komas, lui, est comédien. Son credo:

« Monnaie sans conscience n’est que ruine de la société » En fond du visuel, le pont de l’Île Barbe



La Gonette est la Monnaie Locale Complémentaire et Citoyenne (MLCC) de la région lyonnaise.



Lancée en 2015, elle a su convaincre rapidement les professionnels et les citoyens, si bien que son réseau s’étend de jours en jours : 260 partenaires de divers milieux acceptent aujourd’hui La Gonette et elle compte environ 1000 utilisateurs réguliers.



Plus de 80 000 gonettes sont en circulation sur la Métropole de Lyon, mais aussi dans le Beaujolais, la vallée d’Azergues, les Monts d’Or ou encore les Monts du Lyonnais.



Le projet est en constante évolution avec un futur orienté vers le numérique et la dématérialisation de la monnaie.