Un nouveau souffle pour la marionnette au pays de Guignol

De Guignol aux formes artistiques contemporaines, la marionnette tient une place particulière dans le patrimoine et la vie culturelle Lyonnaise.



"C’est pour lui donner une nouvelle impulsion que la Ville de Lyon a choisi de fédérer un réseau d’acteurs autour de cet art majeur." souligne la municipalité.



Cette dernière s'apprête à présenter un projet qui s’appuie sur les musées Gadagne, le Théâtre Nouvelle Génération et le Théâtre des Marionnettes – Guignol de Lyon.



Ce projet prendrait place au palais de Bondy, qui devient un « lieu ressource », entre patrimoine et création.



Ce théâtre etait jusque-là occupé par la Compagnie des Zonzons dont la convention n'a pas été renouvelée fin 2016 après plus de 20 ans de présence à Bondy.