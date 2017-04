Un pilote se tue lors du rallye Lyon-Charbonnières

Un pilote automobile de 31 ans s'est tué vendredisoir après une sortie de route lors du rallye Lyon Charbonnières et son copilote a été blessé.



Six kilomètres après le départ, Anthony Perrin, originaire de Mâcon et

licencié à l'Association sportive automobile des vins-Mâcon, a perdu le

contrôle de son véhicule et a percuté un poteau électrique.



Il est décédé sous le choc, est-il précisé de même source, confirmant une

information du quotidien régional Le Progrès.



Son copilote Vincent Rigaud se trouvait coincé dans l'habitacle et a dû être désincarcéré par les pompiers.



Blessé, il a été transporté au centre

hospitalier de Lyon-sud mais ses jours ne sont pas en danger.