Un quatrième loup abattu dans la Drôme, le quota national épuisé

Un quatrième loup a été abattu dimanche dans la Drôme, épuisant ainsi le quota de 38 tirs de prélèvement autorisés en France

jusqu'à fin juin.



Ce canidé a été abattu dimanche matin par les lieutenants de louveterie

(régulateurs) dans la commune de Romeyer, dans le cadre de "tirs de défense renforcée" autorisés par le préfet, a-t-on précisé, confirmant une information du Dauphiné Libéré.



Depuis le début de l'année, le département de la Drôme a subi 21 attaques de loups, qui ont fait 89 victimes dans les troupeaux, souligne la préfecture.



Le 19 avril dernier, Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement,

avait pris un arrêté autorisant l'abattage de deux loups supplémentaires jusqu'à fin juin, en plus des 36 spécimens déjà tués en neuf mois.



Cet arrêté avait été contesté par les associations de défense du loup, dont

l'Aspas, One Voice, SFEPM, Ferus.



Le 37e loup avait été abattu le 15 mai à Vallarodin-Bourget, en Savoie.



Parmi les 36 loups déjà abattus depuis juin 2016, 14 l'ont été dans les

Alpes-Maritimes, 6 en Savoie, 5 dans le Var, 4 dans les Alpes-de-Hautes-Provence, 3 dans la Drôme ainsi qu'en Isère et 1 dans les Hautes-Alpes, selon un décompte de la Direction régionale de l'Environnement d'Auvergne-Rhône-Alpes.



Au cours de la période 2016-2017, les départements ayant enregistré le plus

de dégâts sont les Alpes-Maritimes (2.959 bêtes), la Savoie (1.780), les

Alpes-de-Haute-Provence (1.193), le Var (928), les Hautes-Alpes (777) et

l'Isère (709).



Avec AFP