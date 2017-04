Un randonneur retrouvé mort dans un ruisseau, sous un pont de neige

Un randonneur de 41 ans a été retrouvé mort lundi dans un ruisseau, sous un pont de neige qu'il a traversé, dans le massif de Belledonne (Isère).



L'alerte a été donnée dans la matinée par des collègues de travail qui

s'inquiétaient de son absence, sachant qu'il aimait randonner en montagne le

week-end et qu'il vivait seul, a expliqué la CRS Alpes.



Cela venait corroborer le signalement d'un randonneur qui les avait appelés

après avoir trouvé un sac et une paire de raquettes à neige sur un ouvrage

maçonné pour un captage d'eau sur le torrent du Doménon.



Selon les hypothèses, "l'homme a dû s'arrêter sur cette prise d'eau, y

laisser son sac et enlever ses raquettes pour pouvoir s'y mettre. Il a dû

ensuite s'aventurer dans la neige et est passé au travers d'un pont de neige

pour tomber dans le torrent où il y avait 1 m 50 d'eau", a-t-on précisé de

même source.



Avec AFP