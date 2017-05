Un soutien à 3 points pour Najat Vallaud-Belkacem

Tony Parker soutient Najat Vallaud-Belkacem dans la 6eme circonscription à Villeurbanne



« Najat, que je connais depuis longtemps, est ma candidate de cœur. Elle est la députée dont Villeurbanne a besoin pour aller plus haut et jouer collectif. Je suis #teamnvb » c'est le message de Tony Parker à l'adresse de la candidate socialiste qui se retrouve opposé au candidat LREM Bruno Bonnell



« Merci Tony, merci pour ce que tu fais à Villeurbanne, je ne l’oublierai pas, je défendrai les couleurs du club et du basket avec sincérité et passion comme je l’ai toujours fait » réagit Najat Vallaud-Belkacem à ce soutien.