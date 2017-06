Un soutien inattendu pour Alexandre Vincendet dans la 7ème circonscription du Rhône

Lors des dernières présidentielle, il avait accordé son parrainage et soutenu "sans réserves" Emmanuel Macron.



Besoin de renouvellement, de réformes, de modernisation, Pierre Abadie avait été séduit parle jeune candidat devenu président.



"Je constate avec plaisir que je ne me suis pas trompé puisque le nouveau Président de la République a fort bien commencé son mandat et incarne parfaitement la fonction, notamment sur le plan international" commente encore aujourd'hui le maire de Sathonay-Camp



Toutefois, l'élu se dit "persuadé que la diversité dans le renouvellement est une bonne chose et que l’Assemblée Nationale doit permettre l’expression de toutes les sensibilités à partir du moment où ceux qui les portent agissent de façon pragmatique et constructive".



Pour cette raison "je voterai pour Alexandre Vincendet lors de l’élection législative dans la 7ème circonscription du Rhône" annonce Pierre Abadie dans un communiqué adressé à la redaction de Lyon 1ere



"Alexandre et moi travaillons ensemble depuis 3 années déjà, je suis son Vice-Président à la conférence territoriale des Maires et je fais avancer de nombreux dossiers à la Métropole avec lui pour faire progresser nos territoires. C’est quelqu’un qui n’est pas sectaire et qui a montré à de nombreuses reprises qu’il savait négocier, trouver des compromis tout en restant fidèle à ses valeurs. C’est ainsi, selon moi, qu’il faut s’y prendre pour légiférer et permettre à notre Président de mener à bien son projet sans oublier personne et notamment les classes moyennes et populaires. Je compte sur Alexandre Vincendet pour être dans cet état d’esprit constructif qui permettra à notre pays de réussir"



Pierre Abadie, maire de Sathonay-Camp, est aussi vice président du Grand Lyon. Il fait partie du groupe d'élus Synergies, allié de Gérard Collomb à la Métropole,



Alexandre Vincendet est maire LR de Rillieux depuis 2014 et candidat aux législatives dans la 7ème circonscription qui regroupe Rillieux, Bron, Vaulx-en-Velin et les deux Sathonay.