Un week-end pour redécouvrir...la Part-Dieu

La SPL Lyon Part-Dieu organise un week-end à la découverte du projet de restructuration de la Part-Dieu, les 20 et 21 mai 2017.





Au programme : des portes ouvertes de la Maison du projet, 8 balades urbaines sur la réinvention des espaces publics, la nouvelle gare, ou encore la refonte du centre commercial...



6 visites de chantier sont programmées pour découvrir les projets, le public sera accompagné par les chefs de projets de Bouygues Immobilier et de Bouygues Construction.



2 ateliers sont prévus pour découvrir le projet urbain sous toutes ses formes..



Pour plus d'informations

www.lyon-partdieu.com