Une 1ère au salon de l’Industrie : un démonstrateur de cybersécurité des systèmes industriels

La Métropole de Lyon a initié et anime le premier collectif européen dédié à la question des systèmes de cybersécurité industriels et urbains.Lors du salon de l’Industrie qui se tient actuellement au centre de congrès de la Cité internationale, le 1er démonstrateur de cybersécurité des systèmes industriels est présenté au public.Il s’agit d’un démonstrateur composé d'un vrai système industriel, comme ceux que l'on rencontre dans nos usines.Habituellement, les démonstrateurs associés à la cybersécurité des systèmes industriels sont constitués de lego ou uniquement d’automates qui ne permettent pas aux visiteurs des salons industriels - qu’ils soient néophytes ou opérateurs de systèmes industriels - de mesurer et surtout de visualiser les impacts des attaques.Pour la première fois, les industriels associés à ce collectif dédié à la cybersécurité des systèmes industriels et urbains (Siemens, Schneider, Axians, Automatique et Industrie, Stromshield et Sentryo) proposent un démonstrateur composé d’équipements industriels réels (automates, disjoncteurs, robots…).Au travers de deux scénarii d’attaques visant à attaquer un robot - coupure de courant ou variation de sa vitesse - le démonstrateur permet de visualiser les impacts de ces cyber-attaques.Il permet aussi de comprendre les actions à mettre en œuvre pour protéger les systèmes et (ou) les alerter d’une attaque grâce à des solutions déjà existantes et proposées par les membres du collectif (sondes-réseau, pare-feux, automates nouvelle génération).La présentation de ce démonstrateur est la 1ère action opérationnelle du collectif soutenu par la collectivité.Le salon Industrie se tient à Eurexpo jusqu'à vendredi. www.industrie-expo.com/