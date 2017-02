Une application mobile pour LyonBioPole

Lyonbiopôle se lance sur les stores et devient le 1er pôle de compétitivité santé avec une application mobile



Une application mobile permettant à ses utilisateurs d’accéder rapidement, facilement et de manière interactive aux réseaux, aux services et aux actualités du pôle.



"Cette application unique en son genre, lancée en ce début d’année 2017, traduit la volonté constante du pôle d’innover, de promouvoir le territoire d’excellence Auvergne-Rhône-Alpes en santé et de renforcer toujours davantage sa proximité et les services apportés aux acteurs des sciences de la vie" souligne Lyonbiopole.



Cette appli est disponible sous environnement Iphone et Androïd, à la fois pour les adhérents de Lyonbiopôle et pour l’ensemble des acteurs de la santé.



Elle offre des accès et fonctionnalités différenciés au grand public et aux adhérents. Ces derniers bénéficient notamment d’un accès à un espace sécurisé dédié.



Une interface efficace pour tout connaître des acteurs et de l’actualité des sciences de la vie en Auvergne-Rhône-Alpes



L’interface d’accueil de l’application propose à tous les utilisateurs quatre fonctionnalités principales : un référencement des acteurs des sciences de la vie, des informations sur l’écosystème santé et sur Lyonbiopôle, une vue globale des événements majeurs du secteur grâce à l’AGENDA (salons, ateliers dédiés aux biotech et medtech, journées d’information Europe…), un état des lieux complet des APPELS A PROJETS ouverts en région, mais aussi dans l’hexagone voir à l’international, un espace dédié réservé aux adhérents de Lyonbiopôle avec pour objectif de développer des interactions entre ces derniers et le pôle.



Grâce à un identifiant et un mot de passe, chaque adhérent dispose d’un accès privilégié à plusieurs services qui lui permettent de gagner du temps en interagissant à tout moment et de se tenir informé de l’actualité en temps réel.