Une avalanche fait trois morts en Savoie

Trois skieurs de randonnée ont péri dans une avalanche survenue mardi matin à Bonneval-sur-Arc (Savoie)



Les recherches ont été interrompues

en l'absence d'autres victimes.



La préfecture de Savoie avait fait état un peu plus tôt de recherches

toujours en cours, sans certitude encore sur la composition du groupe.



L'avalanche est survenue vers 10H00 dans le secteur de l'Albaron, en

Haute-Maurienne, non loin de la frontière italienne, alors que le groupe

composé de deux skieurs et d'un guide de la région randonnait vers le col du Greffier.



On ignore toutefois comment la coulée de neige s'est déclenchée, propulsant les skieurs par dessus une barre rocheuse.







Avec AFP











