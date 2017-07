Une carte interactive répertorie les lieux pour rester au frais pendant la canicule à Lyon

Avec 36 degrés vendredi à Lyon, la canicule est revenue dans huit départements du centre-est de la France d'où l'idée de proposer une carte interactive pour recenser les points fraîcheur où trouver refuge dans la capitale des Gaules.



"Cette idée de cartographier les lieux frais vient de notre plan climat 2015. Elle part d'une nécessité d'engager des actions pour adapter la ville au

réchauffement climatique", explique Nicole Gay, adjointe au patrimoine

immobilier, en charge du plan climat énergie de Lyon.



"Après les fortes chaleurs de juin, les choses se sont accélérées pour que

l'on sorte cet outil rapidement", ajoute-t-elle.



Cette carte, disponible depuis vendredi sur internet et développée en partenariat avec des étudiants en géographie de l'université de Lyon III,

recense les espaces verts, les fontaines, mais aussi les musées et bâtiments historiques ouverts.



Chaque lieu est représenté par un flocon : vert pour les parcs, marron pour les traboules, ces célèbres passages piétons traversant les cours d'immeubles, bleu pour les points d'eau et orange pour les bâtiments.



"Ainsi, les Lyonnais qui cherchent à se rafraîchir pourront localiser les bornes fontaines pour s'hydrater en ville", explique Thomas Zielinski, l'un

des étudiants ayant pris part au projet.



"Les personnes âgées et les enfants sont particulièrement ciblés mais aussi

les touristes, d'où l'importance d'identifier le patrimoine", ajoute-t-il.



Un clic sur un flocon ouvre une bulle avec le nom du lieu, ses horaires

d'ouverture et un petit historique du bâtiment.



Cette cartographie innovante fait écho à la récente demande de la ministre

de la Santé, Agnès Buzyn, d'effectuer un tel recensement dans chaque ville.



Cette carte, disponible sur internet et sur mobile grâce à l'application de

la ville de Lyon, sera également accessible dans les bibliothèques ou les centres d'action sociale pour ceux ne disposant pas d'accès internet.







Avec AFP