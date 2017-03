Une cinquantaine de jeunes militants LR du Rhône soutiennent Fillon dans la tempête

"Depuis plusieurs années, nous œuvrons sur notre territoire pour servir une droite assumant clairement ses valeurs et ses convictions" écrivent les signataires de cet appel.



"Impliqués dans la campagne de François Fillon et fidèles à notre famille politique, nous condamnons les divisions et affirmons notre plein et entier soutien à notre candidat."



Pour ces jeunes Les Républicains "Il n’existe pas de solution alternative pour défendre notre projet. En signant l’article 1er de la Charte des primaires, Alain Juppé, Bruno Le Maire et les divers candidats de ce scrutin démocratique se sont engagés à soutenir le vainqueur."



Les jeunes signataires rappellent que plus de 4 millions de votants se sont exprimés à la primaire,



"François Fillon, porteur du seul projet en capacité de redresser le pays, est le seul candidat légitime de notre famille politique"



"Il incarne l’espérance de millions de Français qui veulent tourner la page du socialisme et qui n’ont pour seule obsession le redressement National."



"Respectueux de l’expression démocratique et fidèles à la position d’une large majorité des jeunes Républicains, nous ne transigerons pas et mènerons François Fillon à la victoire en mai prochain"



Premiers signataires :



Antoine Henaff (RDJ du Rhône, délégué national des Républicains), Clément Armatto (délégué national des étudiants avec Fillon), Alexis Camus (Responsable régional des étudiants avec Fillon), Pierre Oliver (Responsable NouS les jeunes régional), Pauline Courtois (RDJ Loire), Emeric Touvet (RDJ Savoie), Alexandre Despesse (RDJ Drome), Julien Finand (président du groupe LR, ville de Décines), Valentin Hachet (responsable jeunes avec Fillon Savoie), Aymeric Duranquet (responsable jeunes avec Fillon Puy de Dome), Valentin Gaudillat (responsable NouS les jeunes Rhône), Ulysse Renard-Struna (Responsable étudiants avec Fillon Ain), Matthias Burin des Roziers (responsable étudiants avec Fillon Loire), Louise Petit (RDJA du Rhône), Thomas Dord (RDJA du Rhône), Sylvain Dumord (responsable adjoint des étudiants avec Fillon Rhône), Romain Billard (Bureau LR jeune Rhône), Constance Guerin (Bureau LR jeune Rhône), Charles Thuries (Bureau LR jeune Rhône), Igor Manfredi (Bureau LR jeune Rhône), Gaétan Vernet (délégué de la 12è circonscription du Rhône), Gaétan Juliat (élu municipal), Louis Berthou, Benjamin Betz, Charlotte Betz, Alexiane Burnel, Loraine Ballesio, Lily Chaar, Marc Chardiny, Alexandre Cortes, Thibault Dufnerr, Damien Fernandez, Nicolas Fontaine, Victor Guibert, Thibault Hubert, Jonathan Jamet, Vladimir Lechere, Ange Grillet Munier, Valentine Henry, Thibault Hubert, Julie Marec, Philippine de Nanteuil, Nicolas Pauzié, Océane Peylachon, Quentin Renevier, Marie Sixtine Rimaud, Matthieu Salle de Chou, Aymeric Sol, Alexandre Train, Lisa Villard.