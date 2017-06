Une comptable soupçonnée d'avoir détourné plus de trois millions d'euros

La comptable d'une entreprise de la régionlyonnaise a été arrêtée mardi, soupçonnée d'avoir détourné plus de trois millions d'euros en cinq ans.



Interpellée avec son mari, cette femme de 43 ans est suspectée d'avoir

procédé à 40 versements, depuis le compte d'une société fabriquant des

structures métalliques à Villeurbanne, sur leur compte joint entre 2011 et

2016. Le montant détourné avoisine les 3,2 millions d'euros.



De nombreux objets de valeur (meubles, tableaux, maroquinerie de luxe, bijoux et montres de marques) ont été saisis lors de la perquisition menée au domicile du couple à Meyzieu.



Leur maison, expertisée à 1,3 million d'euros, 320.000 euros sur différents comptes bancaires et trois véhicules ont également été saisis.



L'enquête avait débuté en mars, lorsque les responsables de l'entrepriseont déposé plainte après avoir constaté des irrégularités comptables. La comptable avait démissionné quelques mois plus tôt, en juillet.



Le couple, qui a reconnu les faits, a été laissé libre et comparaîtra

prochainement devant le tribunal.







Avec AFP