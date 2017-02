Une enquête sur un vol de skis aboutit au démantèlement d'une bande spécialisée dans le matériel médical

Une enquête ouverte après un cambriolage à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) dans un magasin de sport a débouché sur l'arrestation de cinq hommes, soupçonnés de vols de matériel médical d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros, a-t-on appris lundi de source policière.



Dans la nuit du 1er au 2 février, des cambrioleurs avait dérobé du matériel

de sport haut de gamme dans un magasin de Thonon-les-Bains, pour une valeur estimée à environ 300.000 euros, a précisé la source policière.



L'exploitation des images de vidéosurveillance ont permis de repérer une voiture déjà dans le viseur des enquêteurs spécialisés de la gendarmerie pour des vols de matériel dentaire.



Les enquêteurs haut-savoyards se sont alors rapprochés de la section de

recherches de Toulouse, qui enquêtait sur la même équipe pour deux vols dans des cabinets dentaires à Toulouse et Chamonix, ainsi que de la police judiciaire de Lyon pour deux autres vols similaires dans son périmètre d'intervention, tous commis courant janvier.



Cinq trentenaires, originaires de la même province de Roumanie, ont été

interpellés mercredi à Annemasse et Ambilly, en Haute-Savoie.



Le butin du matériel médical, qui "avoisine le million d'euros" selon la

même source, a été en partie retrouvé en perquisition, stocké dans un

appartement, le tout "bien emballé dans du papier bulle".



Le matériel de sport, dont des skis, des vêtements de ski et des VTT, a été

entièrement retrouvé par les enquêteurs.



Les suspects doivent être jugés lundi après-midi en comparution immédiate

devant le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) uniquement pour le cambriolage dans le magasin de sport de Thonon-les-Bains.



Les vols de cabinets dentaires font l'objet d'une procédure distincte à

Toulouse, a indiqué une source judiciaire.



