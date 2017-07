Une enquête visant le cardinal Barbarin classée sans suite

La seconde enquête ouverte en 2016 aux dépens du cardinal Philippe Barbarin, pour non-dénonciation d'agressions sexuelles d'un prêtre, a été classée sans suite comme la première, s'est félicité mardi le

diocèse de Lyon.



Celui-ci indique avoir "pris officiellement connaissance" de cette décision du parquet de Lyon, rendue le 11 décembre .



Des médias avaient déjà fait état il y a plusieurs mois de cette décision du parquet de Lyon.



Cette seconde enquête avait été ouverte après une plainte déposée en

février 2016 par un haut responsable du ministère de l'Intérieur.



Le 1er août 2016, le parquet avait classé sans suite une première enquête visant le cardinal pour des faits similaires en marge de l'affaire du père Bernard Preynat, soupçonné d'agressions sexuelles.





Dans les deux cas, "il a été reconnu que l'archevêque de Lyon n'avait pas

eu l'intention d'entraver l'action de la justice", souligne le communiqué du

diocèse, ajoutant que "le cardinal Barbarin se félicite que l'autorité

judiciaire ait apporté un peu de vérité et de paix après des polémiques

passionnelles et parfois diffamatoires".



Le 23 mai dernier, des victimes du père Preynat ont annoncé qu'ils avaientcité à comparaître Mgr Barbarin et six autres personnes devant le tribunal correctionnel de Lyon, pour ne pas avoir dénoncé à la justice les faits reprochés au prêtre.



Le diocèse de Lyon avait alors déploré "un acharnement qui se trompe de

cible" et regretté "qu'une nouvelle action de justice ait été préférée à un

dialogue, pourtant plusieurs fois proposé par les autorités diocésaines" à l'association de victimes La Parole Libérée, qui porte ce nouveau recours

après avoir révélé les abus du père Preynat.



Une première audience est prévue le 19 septembre dans ce volet.







Avec AFP