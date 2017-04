Une entreprise de Ternay décroche le Prix de l'Export

Pour la 1ère fois dans le cadre du Forum de l’international, organisé chaque année par la CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne, une PME exportatrice accompagnée par TOTAL s’est vue remettre le prix Export TOTAL Développement Régional.



Fondée en 1964 et située à Ternay, la société FILTRATION SA se positionne en tant qu’experte dans l’ingénierie de la filtration industrielle, avec un effectif de 38 salariés.



L’entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication de corps de filtres industriels avec des applications dans la filtration des liquides et des gaz dans l’industrie chimique, pétrolière (raffineries), agroalimentaire et énergie (centrales thermiques.



Forte d’un CA de 6 millions d’euros dont 60% à l’export, FILTRATION SA est présente sur les 5 continents dans plus de 22 pays, avec la volonté de poursuivre l’essor de sa marque à travers le monde par le biais de l’innovation.



FILTRATION SA a été accompagnée par TOTAL Développement Régional, notamment dans le cadre de 2 missions d’affaires à l’étranger, lors desquelles elle pu bénéficier d’une mise en relation avec la filiale locale de TOTAL au Congo et participer à un salon professionnel au Koweit. TOTAL intervient également en support lors de visites de prospection, notamment au Brésil et au Kazakhstan.