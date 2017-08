Une femme mortellement poignardée à Valence, un suspect en garde à vue

Une femme a été tuée de plusieurs coups de couteau lundi soir en pleine rue dans le centre de Valence (Drôme) par un homme qui a pris la fuite avant d'être interpellé et placé en garde à vue.



Le drame s'est produit vers 18h00 devant des témoins et le meurtrier

présumé, "né en 1986, a été interpellé vers 20h00 après que son signalement a été diffusé par la police. Il a été placé en garde à vue", a précisé à l'AFP

le procureur de la République de Valence Alex Perrin.



La victime, née en 1979, a été frappée d'une dizaine de coups de couteau.

Elle est décédée sur les lieux de l'agression, a précisé le procureur.



Des témoins auraient vu l'agresseur et sa victime échanger quelques mots.



"Il pourrait s'agir d'une relation conflictuelle entre ces deux personnes

mais il est trop tôt pour dire si elles se connaissaient, l'enquête vient

juste de débuter", a-t-il ajouté.



L'enquête a été confiée à la sûreté départementale.