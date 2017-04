Une fréquentation record des clientèles étrangères dans l’hôtellerie en Auvergne-Rhône-Alpes

Les évènements tragiques de l’année 2016 ont largement impacté la venue des clientèles étrangères sur le territoire français avec une chute moyenne de 6% dans l’hôtellerie française.



La région Auvergne-Rhône-Alpes tire son épingle du jeu avec une progression de 7% des nuitées étrangères dans l’hôtellerie.



Elle enregistre ainsi une fréquentation record avec 6,1 millions de nuitées étrangères soit 26% de la fréquentation globale.



Parmi ces clientèles étrangères, les touristes britanniques confortent leur première place.



Les plus fortes hausses sont réalisées par les touristes venus du Proche et Moyen Orient suivis par les Belges et les Chinois.



Avec une progression de la clientèle étrangère de 7%, la région Auvergne-Rhône-Alpes s’affiche parmi les régions françaises les plus dynamiques en 2016.



Les hôtels de la région ont ainsi enregistré plus de 386 000 nuitées étrangères supplémentaires.



Cette remarquable progression permet à Auvergne-Rhône-Alpes de franchir pour la première fois la barre record des 6 millions de nuitées étrangères.



En 5 ans, le territoire a gagné 1 million de nuitées étrangères soit une hausse de 24% (contre seulement +4,5% au niveau national).



En 2016, les établissements hôteliers de la région ont rassemblé 23,7 millions de nuitées totales soit une progression de 4,5%.



Cette progression s’explique avant tout par la forte hausse de la clientèle étrangère mais également par celui de la clientèle française (+4%, chiffre dans la moyenne nationale).



Ces très bons chiffres sont à replacer dans le cadre des évènements liés aux attentats de Paris et Nice qui ont conduit à une désaffection des clientèles étrangères notamment pour les régions Ile-de-France (- 11%), Centre-Val de Loire ( -13%) et PACA (- 6%).



La région Auvergne-Rhône-Alpes est la 3ème région française la plus attractive en termes de clientèle étrangères, derrière l’Ile-de-France et PACA.



On remarque quelques croissances très dynamiques : le Royaume-Uni (+6%), malgré un contexte de Brexit défavorable pour sa monnaie, la Belgique (+20%), le Proche et Moyen-Orient (+27%) et la Chine (+9%).



On note enfin quelques baisses prévisibles : la Russie (-14%) qui souffre de la dévaluation du rouble, le Japon (-32%), très atteint par les événements de Paris et Nice, et enfin l’Australie (-6%) mais encore peu présente.



La clientèle étrangère la plus présente sur le territoire régional est sans conteste britannique avec 1,5 million de nuitées en 2016. Elle est suivie par les Belges avec près de 700 000 nuitées et par la clientèle Suisse avec plus de 580 000 nuitées.



Avec 40% de la fréquentation, les hôtels classés 3 étoiles sont le premier choix de ces clientèles étrangères, suivis par l’hôtellerie 4 et 5 étoiles (29%), privilégiée par les clientèles long-courrier.



Ces derniers enregistrent la plus forte hausse de fréquentation étrangère (+11%).



Il est à noter que la clientèle étrangère séjourne plus longtemps et dépense davantage que les touristes français.



Ainsi, les bons résultats enregistrés par l’hôtellerie régionale en 2016 ont un impact très positif pour l’économie touristique en Auvergne-Rhône-Alpes.





Source CRT