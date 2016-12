Une nouvelle directrice pour l'ONL

Aline Sam-Giao est nommée directrice générale de l’Orchestre national de Lyon et de l’Auditorium Maurice Ravel



Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, en accord avec Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon et président de la Métropole de Lyon, annonce la nomination de cette diplômée de l’IEP de Paris et de l’Université du Sussex en Grande-Bretagne (gestion des institutions culturelles) pour diriger l'une des plus importantes institutions culturelles de la ville.



Son parcours professionnel l’a menée à la Fondation Royaumont et à l’ensemble baroque « Le Poème Harmonique » en région parisienne.



Arrivée en Auvergne-Rhône-Alpes en 2006, elle gère le mécénat du Festival Berlioz (Isère), avant d’assumer l’administration générale de l’Orchestre des Pays de Savoie à partir de 2008. Elle est faite chevalier des Arts et des Lettres en 2015.



Agée de 40 ans, elle prend aujourd’hui la direction de l’Orchestre national de Lyon et de l’Auditorium Maurice Ravel avec un projet fondé sur la recherche de l’excellence artistique, de l’ouverture à la diversité des publics et aux esthétiques les plus variées.



Elle entend miser sur le dynamisme et l’innovation pour que l’établissement continue d’être une référence internationale et contribue à l’attractivité de Lyon.



Elle poursuivra ainsi le travail de diffusion et d’animation de la vie musicale aux côtés des autres institutions et festivals lyonnais.



La ministre et le maire de Lyon saluent l’action de son prédécesseur Jean-Marc Bador qui rejoint l’Orchestre Philharmonique de Radio France

comme délégué général.