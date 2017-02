Une nouvelle double greffe de mains réalisée à Lyon

Une nouvelle double greffe de mains a été réalisée sur un patient à Lyon en

novembre 2016, dans le cadre d'un programme de recherche clinique



C'est la neuvième allogreffe (avec donneur) de main(s) réalisée en France

depuis 1998, dont huit à Lyon et une à Créteil.



Menée par une équipe du CHU de Lyon, déjà rompue à ce type de greffes

composites (vaisseaux et tissus divers) qui restent exceptionnelles, l'opération a été menée dans le cadre d'un programme hospitalier de recherche

clinique (PHRC) "obtenu pour réaliser une série de greffes, cinq initialement

puis deux supplémentaires", ont précisé les HCL, ajoutant qu'il s'agissait là de la dernière.



Ce patient dont l'identité n'a pas été dévoilée était en attente de mains

"depuis trois ans faute de donneurs", précise le quotidien régional Le Progrès.



Un amendement voté début novembre dans le cadre du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017, et entré en vigueur au 1er janvier, a modifié le cadre légal: désormais, les Agences régionales de santé (ARS) peuvent, après avis conforme d'un comité national ad hoc, autoriser des greffes exceptionnelles.



La greffe lyonnaise n'est pas intervenue dans ce cadre mais a néanmoins fait des remous dans le milieu médical, selon un article mis en ligne mercredi par Le Figaro. "On déconne à plein tube", y dénonçait notamment le Pr Laurent Lantiéri, concurrent parisien de l'équipe lyonnaise, qui avait organisé l'été dernier la greffe d'une de ses patientes aux Etats-Unis, faute de PHRC adéquat.



Selon Le Progrès, de nouveaux programmes de recherche médico-économique (PRME) sont en attente d'autorisation à l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM).



Le 13 janvier 2000, le service de transplantation de l'hôpital lyonnais

Édouard-Herriot s'était illustré en réalisant sur Denis Chatelier, 33 ans, la

première double greffe mondiale des mains et des avant-bras. Elle avait été

menée par le professeur Jean-Michel Dubernard, connu également pour la

première allogreffe au monde d'une main, en septembre 1998, et sa

participation à la première greffe partielle de visage en 2005 sur Isabelle

Dinoire. Cette dernière est morte à 49 ans, le 22 avril 2016, des suites d'une

longue maladie.



En 2016, on a dénombré une soixantaine de greffes de mains dans le monde.



Avec AFP