Une randonneuse en raquettes glisse et se tue en Chartreuse

Une femme de 58 ans, partie en famille pour une randonnée en raquettes dans le massif de la Chartreuse (Isère), s'est tuée après avoir glissé et sauté une barre rocheuse



Cette dame et son mari, venus de l'Yonne, randonnaient près du Granier, sur la commune de Chapareillan, avec leur fils et leur belle-fille, qu'ils étaient

venus voir, ont expliqué les CRS de l'Alpe d'Huez.



Le petit groupe s'est arrêté pour se restaurer dans une pente enneigée

raide et "la victime est tombée à la renverse dans la pente, a glissé sur 50 m avant de sauter une barre rocheuse d'entre 10 et 15 mètres", ont détaillé les secouristes.



Le fils, qui a réussi à la rejoindre, a donné l'alerte et tenté de la masser mais quand les secours sont arrivés sur place, hélitreuillés, ils n'ont

pu que constater son décès. Ils ont évacué le fils et sa mère en hélicoptère.



Le mari et la belle-fille ont pu regagner leur voiture par leurs propres moyens et n'ont appris la nouvelle qu'une fois redescendus. Comme après tout

accident mortel, une enquête a été ouverte.





Avec AFP