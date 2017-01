Usine Ecopla: début du déménagement de matériel vers l'Italie

Le déménagement du matériel de l'usine Ecopla vers l'Italie est imminent, a annoncé mercredi le collectif d'ex-salariés qui

veut relancer le site, appelant ses soutiens à ne pas s'y opposer pour ne pas "compromettre" les fragiles négociations en cours.



Une rencontre a en effet eu lieu la veille au ministère de l'Économie à

Paris entre les anciens salariés qui veulent reprendre sous forme coopérative leur usine liquidée en mars et la société italienne Cuki Cofresco qui en a racheté les actifs.



Les discussions pourraient "aboutir à un redémarrage de l'activité au cours

du premier semestre" dans ce qui est le seul site français de production de

barquettes aluminium, selon le ministère.



"Dès mercredi, des camions viennent pour déménager du matériel de France vers l'Italie. A cette occasion, nous demandons expressément à tous nos soutiens de ne procéder à aucun blocage, aucun rassemblement, aucune manifestation", a fait savoir le collectif Les Amis d'Ecopla dans un

communiqué.



"Le moindre incident compromettrait définitivement toute possibilité de

continuer les négociations et d'aboutir à un retour à l'emploi dans notre belle vallée du Grésivaudan", près de Grenoble (Isère), a insisté le collectif.



Trois semaines plus tôt, l'arrivée de camions devant le site de

Saint-Vincent-de-Mercuze avait provoqué une mobilisation immédiate des ex-salariés et de leurs soutiens pour empêcher tout départ de matériel.



Ecopla employait 77 personnes au moment de sa liquidation judiciaire,

prononcée à la suite d'une procédure controversée de son actionnaire

sino-australien, que les salariés accusent d'avoir siphonné la trésorerie.





