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Lyon 1ère

VENDREDI 14 AVRIL QUINTE+ VINCENNES NUIT

Vendredi 14 Avril 2017

VENDREDI 14 AVRIL QUINTE+ VINCENNES NUIT
PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT

VENDREDI 14 AVRIL
QUINTE+ VINCENNES NUIT

12 LIONEL
13 BELINA JOSSELYN
11 YOUR HIGHNESS
7 VALKO JENILAT
2 ORIENT HORSE (MON COUP DE CŒUR)
6 VIKING BLUE
8 BEST OF JETS
1 UDO’S OILER
résultats :
C’est la grande forme ! 800 euros de gains en une semaine!
Lundi 3 avril : tiercé (20,20). Mardi 4 : tiercé (113,70), quarté (255,97), quinté (324,00), tuyau 3e à 19/1 soit 693,67 euros de gains ! Vendredi 7 : tuyau 5e à 45/1 ! Samedi 8 : tiercé (90,70). Lundi 10 : tiercé (52,10), quarté (58,63) ! Mercredi 12 à Lyon : tiercé (6,20), quarté (15,73), quinté (11,60) !
Gérald BOUCHON---un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro URGENCES 24H/24, 7J/7: 0950.21.90.20



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