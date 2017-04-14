PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



VENDREDI 14 AVRIL

QUINTE+ VINCENNES NUIT



12 LIONEL

13 BELINA JOSSELYN

11 YOUR HIGHNESS

7 VALKO JENILAT

2 ORIENT HORSE (MON COUP DE CŒUR)

6 VIKING BLUE

8 BEST OF JETS

1 UDO’S OILER

résultats :

C’est la grande forme ! 800 euros de gains en une semaine!

Lundi 3 avril : tiercé (20,20). Mardi 4 : tiercé (113,70), quarté (255,97), quinté (324,00), tuyau 3e à 19/1 soit 693,67 euros de gains ! Vendredi 7 : tuyau 5e à 45/1 ! Samedi 8 : tiercé (90,70). Lundi 10 : tiercé (52,10), quarté (58,63) ! Mercredi 12 à Lyon : tiercé (6,20), quarté (15,73), quinté (11,60) !

