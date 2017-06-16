PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT
VENDREDI 16 JUIN QUINTE + VINCENNES
J’INDIQUAIS LUNDI LE QUINTE ! MARDI TUYAU 2E ! MERCREDI LE TIERCÉ !
12 PIONEE GAR
3 ATTAQUE PARISIENNE
10 AZARO D’EVA
5 VENICIO POMMEREUX (MON COUP DE CŒUR)
15 OPITERGIUM
1 SPEED DELICIOUS
11 VENKATESH
6 APPRENTI SORCIER
VENDREDI 16 JUIN QUINTE + VINCENNES
J’INDIQUAIS LUNDI LE QUINTE ! MARDI TUYAU 2E ! MERCREDI LE TIERCÉ !
12 PIONEE GAR
3 ATTAQUE PARISIENNE
10 AZARO D’EVA
5 VENICIO POMMEREUX (MON COUP DE CŒUR)
15 OPITERGIUM
1 SPEED DELICIOUS
11 VENKATESH
6 APPRENTI SORCIER