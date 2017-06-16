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VENDREDI 16 JUIN QUINTE + VINCENNES

Vendredi 16 Juin 2017

VENDREDI 16 JUIN QUINTE + VINCENNES
PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT

VENDREDI 16 JUIN QUINTE + VINCENNES

J’INDIQUAIS LUNDI LE QUINTE ! MARDI TUYAU 2E ! MERCREDI LE TIERCÉ !



12 PIONEE GAR
3 ATTAQUE PARISIENNE
10 AZARO D’EVA
5 VENICIO POMMEREUX (MON COUP DE CŒUR)
15 OPITERGIUM
1 SPEED DELICIOUS
11 VENKATESH
6 APPRENTI SORCIER


Gérald BOUCHON---un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro URGENCES 24H/24, 7J/7: 0950.21.90.20



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