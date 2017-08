PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



VENDREDI 4 AOUT QUINTE + CABOURG-NUIT



3.057 euros de gains en juillet !







3 ALKALIZER AM

Le + rapide !

15 BOLT

6e victoire consécutive ?

14 ORLEANS FONT

En plein boum !

4 ANAIS d’OLAINE

En grande forme !

12 VOILA ECUS

Mon coup de cœur

5 BARONNE de Bapré

Jument sérieuse

7 THE AU LAIT

A savourer

16 UGUITANO

Engagement en or !