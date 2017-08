VINCI Autoroutes lance son 10e fil Twitter dédié à l’info trafic : @A7Trafic

VINCI Autoroutes déploie des fils twitter d’info trafic qui couvrent les principaux axes de son réseau, dont le dernier né, @A7Trafic, dédié à l’autoroute A7 en Vallée du Rhône.



A travers ce nouveau canal d’information, il s’agit d’offrir aux conducteurs, avant qu’ils ne prennent la route, des informations de proximité sur les conditions de circulation sur leur trajet, sur les temps de parcours, ou encore sur les alertes météo.



Parmi les 10 fils Twitter du réseau VINCI autoroutes @A7Trafic entre Lyon et Marseille et @A46Trafic sur le contournement Est de Lyon



Les informations trafic sont «tweetées» aussi souvent que nécessaire pour permettre aux conducteurs d’adapter leur trajet ou l’heure de leur départ.



Les opérateurs des PC et des CIT (Centres d’Informations Trafic) mettent leur expertise au service des usagers de l’autoroute.



Ce sont eux qui collectent et centralisent les informations en provenance des outils de gestion du trafic (boucles de comptage, caméras de surveillance, ...) mais aussi des équipes de terrain.