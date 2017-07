VTC à Lyon: opération escargot pour un meilleur accès au dépose-minute de l'aéroport

Plusieurs dizaines de chauffeurs de VTC ont effectué une action escargot vendredi à Lyon en direction de l'aéroport Saint-Exupéry, où ils réclament un accès moins coûteux au dépose-minute.



Parti du quartier de Gerland, le cortège composé d'une trentaine de véhicules selon la police, plus de 70 selon les organisateurs, a perturbé la circulation pendant deux heures sans incident.



"Depuis près de deux ans, le dépose-minute nous est interdit (sauf à un

tarif quotidien jugé trop élevé, ndlr). Et il n'existe aucun dispositif, pour

les chauffeurs de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC), de prise en

charge de clients au contact des terminaux", a déclaré à l'AFP un représentant local du syndicat SCP-VTC (Unsa).



"L'aéroport nous a réservé un parking à 15 minutes à pied des terminaux !

C'est aussi une question de sécurité pour les clients, comme des personnes handicapées ou des femmes enceintes que nous pouvons prendre en charge. Et payer 80 euros la journée pour utiliser le dépose-minute, nous ne pouvons pas

nous le permettre", a-t-il ajouté, prônant une solution comme le système

Parking Pro pour les VTC du groupe ADP (Aéroports de Paris).



"C'est la zone la plus proche des terminaux qu'on a pu leur attribuer

(...). Elle est située entre trois et cinq minutes, selon la vitesse de marche, des entrées de chacun des terminaux. Et ce sont des cheminements, pour

la plupart, abrités et climatisés", a rétorqué Bruno de Saint-Louvent,

directeur Accès et Mobilité chez Aéroports de Lyon



La situation s'explique par l'application d'un arrêté préfectoral de janvier 2016, selon lui, destiné à mieux organiser les flux de circulation près des terminaux. Il a précisé qu'à l'automne 2018, un parvis professionnel en face d'un terminal sera à disposition des VTC.