Valbuena en Turquie, pour oublier la parenthèse désenchantée à Lyon

Acheté au Dynamo Moscou pour 5,5 M EUR, Mathieu Valbuena a été revendu deux ans plus tard à Fenerbahçe pour 1,5 M EUR. Une dévalorisation qui s'explique par deux saisons amères à Lyon, entre affaire de la sex-tape, dont il est pourtant victime, et disparition des radars des Bleus.



En juillet 2016, "Valbu" avait déjà failli rejoindre le "Fener" mais le coup d'État manqué en Turquie avait alors coupé court à cette idée. Cette fois, c'est la bonne.



"Petit Vélo" a signé pour deux ans, plus une année optionnelle. A 32 ans, il lui restait encore une année de contrat à Lyon.



L'ancien joueur de Marseille a été accueilli lundi à Istanbul dans une

ambiance hystérique, avant que l'OL n'officialise le transfert en dévoilant

son montant mardi (l'OL peut en outre espérer un bonus d'un million d'euro au maximum).



Son départ va soulager l'OL d'un salaire de près de six millions d'euros

annuels, hors charges sociales, que le club rhodanien ne pouvait plus assumercar il ne disputera pas la Ligue des Champions en 2017-18 après s'être classé quatrième.



Tout a mal commencé pour Valbuena à Lyon. Le joueur fut sévèrement chahuté lors de son seul retour au stade Vélodrome en septembre 2015, à l'occasion du match OM-OL (1-1).



Un pendu à son effigie avait été brandi dans les tribunes par des supporters marseillais furieux de l'avoir vu signer à Lyon.



Un comble pour celui qui déclarait: "pour les Lyonnais, je suis toujours un

joueur de Marseille". Même s'il n'a jamais été conspué par le public ni à

Gerland, ni au Parc OL.



Puis a éclaté au grand jour en octobre 2015 la fameuse affaire de la sex-tape, dont il a été victime, mais qui lui a finalement coûté sa place en équipe de France et lui a fait manquer l'Euro-2016.



Lui qui a porté 52 fois le maillot tricolore (8 buts) ne pourra sans doute

plus monter dans le train de la sélection nationale: une nouvelle génération s'est affirmée pendant le championnat d'Europe.



A l'OL, il n'était plus que remplaçant sur la seconde moitié du championnat

2015-16 terminée par Lyon à la 2e place.



Sa seconde saison a été nettement plus aboutie avec un total de dix buts

pour huit passes décisives en 43 matches, toutes compétitions confondues, le meilleur total de toute sa carrière. Mais le milieu ne laissera pas une trace indélébile dans l'histoire du club rhodanien.



Après le départ de Valbuena, l'Olympique lyonnais s'apprête à voir partir son jeune milieu international Corentin Tolisso, qui devrait rejoindre le Bayern Munich.



Des négociations sont en cours pour un transfert qui pourrait se monter à

40 millions d'euros, soit plus élevé que celui de Michael Essien à Chelsea en

2005 (38 millions d'euros, record à Lyon).



Le départ d'Alexandre Lacazette, autre joueur à fort potentiel financier,

reste pour l'heure en suspens après la confirmation de l'interdiction de

recruter qui touche l'Atletico Madrid où il avait prévu de signer.



Pour un autre club, Lyon demanderait un transfert de plus de 55 millions d'euros, hors bonus.



Si l'arrière polonais Maciej Rybus pourrait rejoindre le CSKA Moscou un an seulement après son arrivée, l'avenir de joueurs comme Maxime Gonalons, Sergi Darder ou encore Mapou Yanga-Mbiwa paraît incertain.



A l'inverse, le club rhodanien pourrait engager le jeune attaquant burkinabè de Chelsea, Bertrand Traoré que l'OL a trouvé sur sa route avec l'Ajax (où il avait été prêté) en demi-finale de l'Europa League.



L'arrière gauche du Havre (L2), Ferland Mendy, 22 ans, est aussi une cible

pour l'OL





