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Vendredi 10 mars Quinté + Chantilly

Jeudi 9 Mars 2017

Vendredi 10 mars Quinté + Chantilly
PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT

VENDREDI 10 MARS QUINTE+ CHANTILLY

10 HAWWA
2 ORFEAS
1 ISACC
12 DIABOLO JAMES
14 KOMODO (MON COUP DE CŒUR)
4 IPANEMO
13 AZTEC DREAMS
6 PEUT ETRE ICI

résultats :

j’indiquais mercredi le tiercé, quarté, tuyau 4e à 11/1. Jeudi : tiercé en 4 chevaux, tuyau 3e à 8/1.

 
Gérald BOUCHON---un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro URGENCES 24H/24, 7J/7: 0950.21.90.20



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