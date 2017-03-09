Vendredi 10 mars Quinté + Chantilly

PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT
VENDREDI 10 MARS QUINTE+ CHANTILLY
10 HAWWA
2 ORFEAS
1 ISACC
12 DIABOLO JAMES
14 KOMODO (MON COUP DE CŒUR)
4 IPANEMO
13 AZTEC DREAMS
6 PEUT ETRE ICI
résultats :
j’indiquais mercredi le tiercé, quarté, tuyau 4e à 11/1. Jeudi : tiercé en 4 chevaux, tuyau 3e à 8/1.
VENDREDI 10 MARS QUINTE+ CHANTILLY
10 HAWWA
2 ORFEAS
1 ISACC
12 DIABOLO JAMES
14 KOMODO (MON COUP DE CŒUR)
4 IPANEMO
13 AZTEC DREAMS
6 PEUT ETRE ICI
résultats :
j’indiquais mercredi le tiercé, quarté, tuyau 4e à 11/1. Jeudi : tiercé en 4 chevaux, tuyau 3e à 8/1.