Vendredi 17 février Quinté + Cagnes sur Mer

PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT
VENDREDI 17 FEVRIER QUINTE+ CAGNES SUR MER
11 AMBASSADEUR D’AM
7 ARCHANGEL AM
15 VARUS DU BOCAGE
17 VICOMTE BOUFARCAUX
8 ULTIMO DU DOUET (MON COUP DE CŒUR)
2 TOUTMAN
1 URANIUM
9 VENEZIA DE MAI
résultats
Exploit : J’indiquais jeudi le tiercé (32,50), le quarté (49,92) et le quinté dans l’ordre (160,00) en 5 chevaux ! Mon coup de cœur 5e à 12/1 !
VENDREDI 17 FEVRIER QUINTE+ CAGNES SUR MER
11 AMBASSADEUR D’AM
7 ARCHANGEL AM
15 VARUS DU BOCAGE
17 VICOMTE BOUFARCAUX
8 ULTIMO DU DOUET (MON COUP DE CŒUR)
2 TOUTMAN
1 URANIUM
9 VENEZIA DE MAI
résultats
Exploit : J’indiquais jeudi le tiercé (32,50), le quarté (49,92) et le quinté dans l’ordre (160,00) en 5 chevaux ! Mon coup de cœur 5e à 12/1 !