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Vendredi 17 février Quinté + Cagnes sur Mer

Jeudi 16 Février 2017

Vendredi 17 février Quinté + Cagnes sur Mer
PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT

VENDREDI 17 FEVRIER QUINTE+ CAGNES SUR MER

11 AMBASSADEUR D’AM
7 ARCHANGEL AM
15 VARUS DU BOCAGE
17 VICOMTE BOUFARCAUX
8 ULTIMO DU DOUET (MON COUP DE CŒUR)
2 TOUTMAN
1 URANIUM
9 VENEZIA DE MAI

résultats

Exploit : J’indiquais jeudi le tiercé (32,50), le quarté (49,92) et le quinté dans l’ordre (160,00) en 5 chevaux ! Mon coup de cœur 5e à 12/1 !

 
Gérald BOUCHON---un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro URGENCES 24H/24, 7J/7: 0950.21.90.20



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