Vendredi 28 avril Quinté + Vincennes

PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



VENDREDI 28 AVRIL QUINTE+ VINCENNES



4 ANGEL HEART

18 AZARO D’EVA

13 VIOLET (MON COUP DE CŒUR)

11 AH QUEL MICHA

15 BOURBON SOMOLLI

10 BADIUS DE TILOU

1 VIXEL

14 ATHOS DES VOLOS



résultats :



Lundi 3 avril : tiercé (20,20). Mardi 4 : tiercé (113,70), quarté (255,97), quinté (324,00), tuyau 3e à 19/1 soit 693,67 euros de gains ! Vendredi 7 : tuyau 5e à 45/1 ! Samedi 8 : tiercé (90,70). Lundi 10 : tiercé (52,10), quarté (58,63) ! Mercredi 12 à Lyon : tiercé (6,20), quarté (15,73), quinté (11,60) ! Vendredi 14 : tiercé (6,40), quarté (19,89), quinté (17,40), tuyau 5e à 12/1. Samedi 15 : tiercé (102,40), quarté (96,20) ! Dimanche 16 : encore le tiercé (159,00) ! Mercredi 19 : tiercé (8,30), quarté (6,76). Jeudi 20 : tuyau 4e. Samedi 22 : tiercé, quarté, tuyau 3e à 10/1. Lundi 24 : tuyau gagnant ! Mercredi 26 : tiercé ordre en 4 chevaux (51,50), tuyau 5e à 68/1 et à 100/1 sur PMU.FR ! Jeudi 27 : tiercé (6,20).



