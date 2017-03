Victoire obligatoire pour le LHC à Bordeaux

En déplacement à Bordeaux pour le match 5 des 1/4 de finale de PlayOffs, Les Lions doivent absolument s’imposer pour prolonger la série et la saison.



La série avait pourtant parfaitement démarré. Après une victoire lors du match 1 à Bordeaux, Les Lions s’étaient mis dans les meilleures dispositions en reprenant l’avantage de la glace.



Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu par la suite. Une première défaite à Charlemagne au terme d’un match à rebondissements réglé aux tirs de pénalités donnait l’avantage aux Bordelais, avant qu’ils ne rééditent leur performance le lendemain et marquent un 3e point qui fait mal aux Lions.



En effet, ce mercredi soir, une nouvelle défaite des hommes de Mitja Sivic les éliminerait de la compétition et mettrait un terme à leur saison.



Handicapé par plusieurs absences (Fleming, Delemps, Michel et Valade), le groupe Lyonnais devra pourtant trouver les ressources pour réaliser l’exploit en s’imposant une nouvelle fois à Mériadeck.



Les gones en sont capables, ils ont déjà prouvé par le passé leur capacité à renverser des montagnes, il faudra une nouvelle fois le faire face aux Bordelais pour s’offrir un match 6 à Lyon et, surtout, de l’espoir.



Face à eux, ils retrouveront des Bordelais euphoriques. Solides vainqueurs de la double-confrontation de ce week-end, les Boxers n’ont plus qu’à conclure devant leur public.



Face aux Lions, ils pourront notamment compter sur Desrosiers, meilleur pointeur de la série et bourreau des gones jusqu’à présent, mais aussi et surtout sur un effectif en confiance, complémentaire et bien huilé.



De plus, ils auront l’appui de leur public, impatient de fêter une qualification historique avec leurs joueurs préférés.



Cela fait beaucoup d’atouts. Mais aussi beaucoup d’attente et de pression sur les épaules Bordelaises, la même qu’il n’avait pas su gérer lors du premier match.



Les Lions seront face à un des plus grands défis de la saison : l’emporter à Bordeaux et obliger les Boxers à revenir à Lyon vendredi.