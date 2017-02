Victoires de la musique: dernières heures de suspense pour Le Caladois Biolay et les autres

Des valeurs sûres comme Renaud, Biolay, Sanson ou plutôt la nouvelle sensation électro-pop Jain? Les 32es Victoires de la musique livrent le verdict vendredi soir au Zénith de Paris avec une soirée à suspense, faisant la part belle au mélange des styles et des générations.



Symbole du rajeunissement parmi les nommés et de l'éclectisme en vigueur,

Jain (prononcez "Jane" en anglais) pourrait faire souffler un vent de

fraicheur, puisqu'elle est la seule à pouvoir s'adjuger trois Victoires.



Elle peut être consacrée "artiste féminine", face à Véronique Sanson et

Imany, récoltant les fruits d'une année faste, qui a vu son album "Zanaka"

(2015) être certifié double disque de platine (200.000 ventes). Sa popularité

grandissante, Jain la doit aussi à des concerts qui ont marqué les esprits.



L'auteure-interprète de 25 ans, qui chante en anglais une électro-pop aux

rythmes africains, est également en lice pour les meilleurs "concert ou

spectacle musical" et "clip".



En cas de triplé, Jain marcherait dans les pas de Stromae qui avait survolé

l'édition 2014 avec trois récompenses glanées. A moins que celui-ci ne lui

joue un mauvais tour: le Belge a en effet réalisé, sous son vrai nom, Paul van Haver, le clip de "Coward" de Yael Naïm, également en lice pour une Victoire dans cette catégorie.



Chez les "artistes masculins", tout est ouvert. Le revenant Renaud, qui a

dominé en 2016 le marché du disque (plus de 730.000 exemplaires vendus), peut espérer un deuxième sacre, après 2003.



Originaire de Villefranche, Benjamin Biolay, déjà couronné en 2010, peut également ambitionner pareil

scénario pour son "Palermo Hollywood".



Outsider respecté mais jamais encore consacré dans cette catégorie reine, Vincent Delerm pourrait aussi s'imposer avec "A présent".



Pour Biolay, qui rendra un hommage à son ami décédé l'an passé, Hubert

Mounier, de l'Affaire Louis Trio, la perspective d'un doublé est réelle,

puisque son disque, enregistré en Argentine, peut remporter la catégorie

"album de chansons". Il aura face à lui "&" de Julien Doré et "L'attrape-rêve"

de Christophe Maé.



Alors que Christophe, grand oublié de cette édition malgré ses sublimes

"Vestiges du chaos", a décliné l'invitation pour une "Victoire d'honneur", plusieurs autres hommages, aux grands disparus de 2016 cette fois (David Bowie, Prince, Pierre Barouh...) se succéderont, dont un d'Agnes Obel à Leonard Cohen.



Habitude prise ses dernières années, les artistes nommés pour l'"album

révélation" (Amir, Claudio Capéo, Radio Elvis) et la "révélation scène"

(Broken Back, L.E.J., Minuit) auront l'opportunité de se montrer en live.

Chacun a plus qu'une Victoire à gagner avec une pareille exposition en prime

time. Qui sera le Jain de 2017?



Seule Victoire décernée par le public, qui peut voter sur internet jusqu'au

début de la cérémonie, "la chanson originale" pourrait aller à "J'ai cherché"

d'Amir, si on se fie au fait que son clip a été plus visionné que ceux de MHD,

Vianney et Véronique Sanson.



Pour les onze autres catégories, le palmarès est établi d'après les votes

de 600 professionnels représentant la filière musicale (artistes, producteurs,

médias, disquaires, agents).



Le monde musical, représenté par l'association Tous Pour La Musique, a

d'ailleurs profité de cette journée des Victoires pour présenter 13 mesures

adressées aux candidats à l'élection présidentielle. Entre autres "l'augmentation des moyens du Bureau Export de la musique française" et "le développement d'une formation orchestrale ou chorale dans chaque école".



Le candidat PS Benoît Hamon, lui, a déjà lancé ses propres propositions, en suggérant notamment jeudi "une taxation" des activités des géants de

l'internet qui permettrait "une juste rémunération" des artistes.





Avec AFP