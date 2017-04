Villeurbanne: Pascale Crozon (PS) prône l'unité républicaine autour de Macron

Au second tour de l'élection présidentielle, Pascale Crozon affirme qu'elle apporterai sa voix "au seul candidat démocrate et républicain, Emmanuel Macron"



La députée PS de Villeurbanne se dit "inquiète" des débats autour du vote blanc et de la tentation abstentionniste qui s'exprime dans notre pays".



Pour Pascale Crosin, "aucune voix ne doit manquer pour battre le plus largement possible la candidate de l'extrême droite. L'unité républicaine en faveur d'Emmanuel Macron ne doit souffrir aucune entorse" conclut Pascale Crozon dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ere