Wattmobile déploie la nouvelle Renault Zoé ZE 40 en libre-service dans ses stations notamment à Lyon Part-Dieu

Wattmobile déploie la nouvelle Renault Zoé ZE 40 en libre-service dans ses stations à Lille, Paris, Lyon et Marseille



La nouvelle flotte de véhicules 100 % électriques Wattmobile s'étend désormais du scooter à la petite citadine pour couvrir tous les besoins de mobilité des usagers



Wattmobile propose la location de véhicules 100 % électriques en libre-service disponibles 7j/7 et 24h/24 dans ses stations situées dans les grandes gares à Lille, Paris, Lyon, Marseille ainsi qu'à La Défense.



Le service s'adresse aux usagers, particuliers ou professionnels, qui souhaitent se déplacer en ville de façon plus fluide, rapide et éco-responsable lorsqu'ils arrivent en gare.



Un service qui permet de gagner du temps (pas de file d'attente ou comptoir en gare, pas de papier à gérer) et de faire des économies grâce aux réservations ajustables au quart d'heure.



Wattmobile fait évoluer sa gamme de véhicules en libre-service et intègre désormais la nouvelle Renault Zoé ZE 40 dans sa flotte en plus des scooters Peugeot e-Vivacity et des Twizy déjà disponibles à la location, et bientôt, des BMW C evolution.



La flotte proposée s'étend désormais du 2 roues à la citadine, soit de 50 à 300 km d'autonomie selon les véhicules pour couvrir tous les besoins.



L'autonomie et le confort de conduite de ce nouveau modèle garantit aux utilisateurs d'assurer l'ensemble de leurs rendez-vous dans un rayon le plus large possible.



"Nous faisons constamment évoluer notre service. Il s'adresse aux usagers qui se tournent vers des solutions de mobilité performantes et écoresponsables et dont les besoins diffèrent selon la nature de leur déplacement" déclare David Lainé, Directeur Général de Wattmobile ajoutant " Nous bénéficions d'un service de pointe en matière d'électromobilité, que nous enrichirons dans les jours à venir avec d'autres véhicules 2 roues dernière génération, des BMW C evolution, plus puissants et parfaitement adaptés aux contraintes de la circulation en ville ".



Wattmobile propose un parcours client simplifié. Pour accéder au service, il faut être âgé de 20 ans minimum, et s'inscrire sur le site Wattmobile pour recevoir son Pass personnel.



L'usager peut ensuite réserver le véhicule de son choix depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur.



Une fois en station, il badge le véhicule pour le démarrer et sort du parking grâce au badge situé dans sa portière. De retour en station, il n'a plus qu'à rebrancher le véhicule.



Sans abonnement et sans engagement, le service Wattmobile offre une liberté totale en termes de fréquence d'utilisation : de l'usage intensif à l'usage exceptionnel, pour le plaisir ou en cas de besoin.



Grâce à l'intégration de Wattmobile dans le programme " Porte-à-Porte " de la SNCF, la réservation du véhicule peut également se faire via l'application iDPASS.



Tarifs :

- 9€/heure

- 2,25€/15 minutes

- 63€ la journée



Les Renault Zoé ZE 40 seront disponibles notamment à la Gare de la Part Dieu et en Gare de Lyon à Paris



Filiale du Groupe Indigo, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, Wattmobile est un opérateur de solutions de mobilité électrique en autopartage à destination des professionnels et des particuliers.



En partenariat avec la SNCF, Wattmobile opère des flottes de véhicules électriques urbains 2 et 4 roues en libre-service et en mode totalement automatisé dans les grandes gares françaises pour les déplacements nationaux.



Wattmobile met également en place des flottes dédiées pour les entreprises, collectivités, centres d'affaires ou hôtels, permettant aux collaborateurs ou clients de se déplacer facilement au quotidien de manière écologique et économique







Source WattMobile