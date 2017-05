Wauquiez: les LR au gouvernement ont "mis leurs maroquins ministériels au-dessus de leurs valeurs"

Laurent Wauquiez, président de la

région Auvergne-Rhône-Alpes, a accusé les trois personnalités LR qui ont rejoint le gouvernement d'avoir "mis leurs maroquins ministériels au-dessus de leurs valeurs", ce mardi à Jonage.



"Ici, personne n'a trahi pour les dorures des ministères", a lancé L.

Wauquiez, lors d'un meeting de François Baroin, chef de file de la campagne LR pour les législatives, en présence de près de 600 personnes et de plusieurs responsables LR: outre M. Baroin, Bernard Accoyer, Christian Jacob, Natacha Bouchart, Françoise Grossetête, Nora Berra...



"Nous, nous mettons l'intérêt de la France au-dessus des trahisons", a-t-il

insisté. "Nous restons libres, nous ne prêterons pas allégeance car nos

valeurs ne sont pas à vendre. Nous sommes debout et fiers des Républicains", a-t-il ajouté.



Selon le vice-président du parti Les Républicains, qui vient de renoncer à

se représenter à la députation pour rester président de sa région, "ceux qui nous ont trahis nous disent qu'ils mettent le service de la France au-dessus de leur parti".



Mais "ce qu'ils ont mis au-dessus de tout, ce sont leurs maroquins

ministériels. Ils ont mis leurs maroquins ministériels au-dessus de leurs valeurs", a-t-il dit, sans nommer Edouard Philippe, Premier ministre, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics.



Quant à Bruno Le Maire, le seul qu'il ait nommé, il voulait "baisser la CSG

de 22 milliards. Maintenant qu'il est ministre de l'Economie, il va appliquer

le programme d'Emmanuel Macron et augmenter la CSG de 21 milliards. Au moins, vous savez maintenant combien coûte la vanité d'être ministre pour l'ancien héros du renouveau".



A eux trois, "je leur réponds très clairement: nous, nous mettons l'intérêt du pays au-dessus des trahisons. Nous voterons évidemment les lois qui correspondraient à l'intérêt de la France comme nous avons voté l'état d'urgence mais nous restons libres, nous ne prêtons pas allégeance parce que nos valeurs ne sont pas à vendre".



"La droite ne se diluera pas dans la gauche, la droite n'a rien à voir avec

le Front national, nous, nous sommes la droite de conviction", a-t-il ajouté.

"La loyauté, la fidélité, le respect de la parole donnée, ça a encore un sens.

Peut être le seul renouveau qu'attendent les français des politiques, c'est d'être clairs sur ses convictions", a également affirmé M. Wauquiez.





Avec AFP