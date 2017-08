Week-end du 15 août en rouge et noir sur les routes

Avec un pic de 720 km de bouchons sur l'ensemble du territoire, la circulation était difficile samedi sur les routes de France où Bison futé voit rouge dans le sens des départs comme des retours, et noir

dans le quart sud-est du pays.



Le pic de circulation a été atteint un peu avant 13H00 avec 720 km de

bouchons cumulés.



L'an dernier, cela avait été pire avec un pic de circulation de 824 km le 13 août à la mi-journée.



Les automobilistes devront s'armer de patience jusqu'à 19H00 en cette

journée où se conjuguent chassé-croisé des vacances et week-end prolongé du 15 août, prévient Bison futé.



A la mi-journée, les principaux points noirs se situaient sur l'A7, avec 65

km de bouchon aux environs de Valence, en direction d'Avignon, mais aussi sur l'A9, avec 33 km de bouchon entre Béziers et Carcassonne.



Beaucoup de monde également sur l'A75, entre Clermont-Ferrand et Millau, avec 28 km de bouchon.



Il fallait 2h10 de plus que d'ordinaire pour gagner Orange depuis Lyon,

1h40 de plus entre Orange et Narbonne.



Les automobilistes commençaient aussi à rentrer de vacances et il fallait

compter 45 mn de plus que d'habitude entre Orange et Lyon.



En raison du trafic accru, des itinéraires de délestage sont mis en place.



Ainsi, sur l'A6, après Mâcon, en direction de Paris, Bison futé recommande de rejoindre Dijon par l'A39 depuis Lyon et Bourg-en-Bresse (Ain). L'allongement de parcours est d'environ 15 km.



Dimanche, des difficultés de circulation sont attendues dans le sens des retours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen mais les signaux restent au vert au niveau national ainsi que le 15 août, jour de la fête de l'Assomption.







Avec AFP















