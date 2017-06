Yespark accélère son déploiement à Lyon

15 parkings déjà connectés et plus de 200 places disponibles !...Fort du succès rencontré par son service de location longue durée de places de stationnement lancée à Lyon en octobre dernier, la start-up YESPARK accélère son développement.



En quelques mois, YESPARK a multiplié les partenariats avec les principaux bailleurs sociaux locaux et propose désormais à la location plus de 200 emplacements répartis au sein de 15 parkings souterrains à Lyon et sa proche banlieue.



Thibaut Chary, Cofondateur et Président de Yespark, déclare : « Grâce à la confiance des bailleurs sociaux Rhodaniens, nous avons multiplié par deux en sept mois le nombre de nos parkings. Ce doublement nous permet aujourd’hui de mieux répondre à la forte demande des automobilistes en opérant une meilleure couverture de la zone lyonnaise mais également en étendant notre offre aux villes périphériques ».



Grâce à ses partenariats avec les principaux bailleurs sociaux dont Alliade Habitat, SNI Sud-Est, SCIC Habitat Rhône-Alpes ou encore Est Métropole Habitat, l’application Yespark référence plus de 200 places répartis dans 15 parkings souterrains.



Ces places sont disponibles à la location pour 22 à 154€/mois suivant leur localisation ; un tarif en moyenne 30% moins cher que pour une place louée traditionnellement dans la même zone.



Yespark propose un abonnement mensuel, sans engagement, sans caution ni préavis. L'automobiliste peut s'abonner en quelques minutes et accède au parking grâce à son smartphone, qui devient une télécommande numérique.



En confiant à Yespark la gestion locative de plusieurs de leurs parkings, les bailleurs sociaux Rhodaniens entendent accélérer la rentabilisation de leurs emplacements vacants.



Depuis sa création en 2014, Yespark a en effet démontré sa capacité à diviser par 2 les taux de vacance de ses parkings en seulement 2 mois.



La startup a ainsi permis à ses 70 bailleurs sociaux partenaires de recouvrer 2 M€ pour les allouer à l’entretien de leurs résidences !



Yespark cible prioritairement les résidents, qui sont les premiers pénalisés par le manque de places de parking dans les villes françaises.



En remettant sur le marché de la location longue durée les places aujourd’hui vacantes, la start-up permet aux conducteurs de gagner 1 an de vie. En effet, dans une grande agglomération, un automobiliste passe en moyenne 25 minutes par jour à se garer, soit une année entière au cours de sa vie !" souligne Yespark dans un communiqué adressé à la rédaction de Lyon 1ère



Les automobilistes cherchant à se garer représentent 20 à 30% des flux de circulation dans les grandes agglomérations !



"Simplifier le stationnement permet donc de fluidifier la circulation et d’abaisser les niveaux de pollution. En remettant sur le marché de la location des emplacements de parking inaccessibles aujourd’hui, Yespark apporte une contribution claire à l’amélioration de la qualité de l’air en ville"