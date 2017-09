PRONOSTIC JEAN-MARC ROFFAT



Dimanche 3 septembre QUINTE +

CRAON



J’indiquais les tiercés de mercredi,jeudi, vendredi (dans l’ordre en 3 chevaux) !...Et quarté dans l’ordre vendredi en 5 chevaux !



Bilan de l’été : 4.000 euros de gains en suivant mes sélections en juillet et août !!



14 BUGSY MALONE

Un vrai champion

8 BAXTER du KLAU

Bazire veut gagner !

15 UNIFLOSA BELLA

Un mère courage...

3 ALL FEELING

Le meilleur devant

9 UNIVERS de MARZY

Mon coup de cœur

2 TRESOR du FAN

Des lignes plaisantes

11 Vulcania de Godrel

Tout le monde en parle

12 TRESOR WIC

Favori douteux...





Résultats



J’indiquais



Septembre :



Vendredi 1er : tiercé ordre en 3 chevaux (36,00), quarté ordre en 5 chevaux (136,24) ! Samedi 2 : tuyau 4e.



Août :



960,67 euros de gains !



Juillet :



3.057 euros de gains.