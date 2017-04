acti reprend l’agence lyonnaise C2iS

Les experts de C2iS ont rejoint les experts de l'agence digitale acti pour former une équipe de 45 talents, multilingues et offrant une expertise renforcée à Lyon et Paris sur l’ensemble des métiers du web.



Cette reprise permet une accélération de la présence de acti sur les secteurs du tourisme, de l’immobilier et du retail.



L’agence C2iS avait été élue "meilleure agence digitale spécialisée Tourisme en 2015".



Cette croissance externe s’inscrit dans une feuille de route lancée en 2015 avec le recrutement d’un directeur général – Nicolas Soussan – et l’ouverture d’une agence à Paris.



Laurent Constantin, dirigeant de acti estime que « l’objectif de acti est d’être une agence indépendante majeure en France avec en 2020 une équipe composée de 70 à 90 talents du digital afin d’accompagner les marques et entreprises dans leur transformation digitale ».



Benjamin Beaudet, dirigeant de C2iS souligne « l’opportunité de pérenniser 15 ans d’expérience et de contribuer à une feuille de route conforme à son ADN basé sur la performance »



acti recherche de nouveaux locaux de 1 000 m² à Lyon intra-muros pour un aménagement début 2018.



acti vise à 12 mois un CA supérieur à 4 millions d’euro HT.



Le groupe de Laurent Constantin avait renforcé en 2016 sa participation au capital de la chaine de télé locale TLM et au sein de l’accélérateur Axeleo.





Source: acti