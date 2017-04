emlyon business school inaugure son nouveau campus Asie

emlyon business school a inauguré samedi son campus Asie, Asia Europe Business School (AEBS), en présence du Consul Général de France à Shanghai, de représentants du Ministère de l’Education de la République Populaire de Chine, de la Métropole de Lyon, de la municipalité de Shanghai, d’IBM, du groupe SEB en Chine, de Baume & Mercier et du Nouvel Institut Franco-Chinois.



Créé en 2015 en partenariat avec L’Ecole Normale Supérieure de Shanghai (ECNU), Asia Europe Business School combine l’excellence d’ECNU en sciences et celle d’emlyon business school en management entrepreneurial et innovation.



AEBS s’adresse aux étudiants asiatiques et internationaux à travers des programmes de formation initiale (Global BBA, mastères spécialisés), ainsi qu’aux entreprises européennes et asiatiques à travers des programmes de formation continue destinés à leurs managers et cadres dirigeants.



"Asia Europe Business School, qui a effectué sa rentrée il y a quelques mois, s’impose déjà comme une référence pour la formation des hommes et de femmes d’affaires, des cadres et des entrepreneurs de demain", déclare Axel Cruau, Consul Général de France à Shanghai.



"A l’heure où la Chine fait de l’innovation une priorité, que des milliers d’entreprises naissent chaque année sur son territoire, ce partenariat ambitieux est plus que jamais bienvenu"



"Nous sommes fiers de voir ce nouveau Campus à Shanghai être inauguré, déclare Gérard Collomb, Président de la Métropole de Lyon.



"En créant cette école commune avec ECNU, vous apprenez aux étudiants à « penser global », à travailler dans des environnements multiculturels, les préparant ainsi à être à l’aise tant sur le marché européen que sur le marché chinois"



Ce campus d’une superficie totale de 5.000 m² accueillera dès la rentrée de septembre 500 étudiants internationaux et Chinois et plus de 1000 étudiants à horizon 2020.



Doté des toutes dernières technologies et infrastructures numériques, le campus AEBS comprend, à l’instar des autres campus d’emlyon business school, des espaces pédagogiques modulables, un makers’ Lab et un Learning Hub (bibliothèque numérique).



Les synergies entre cet établissement et les campus d’emlyon business school à Lyon, Saint-Etienne, Paris et Casablanca permettront de développer des parcours d’apprentissage sur trois continents (Asie / Europe / Afrique).



« L’inauguration du campus AEBS marque une étape historique dans l’histoire d’emlyon business school, déclare Bernard Belletante, Directeur Général d’emlyon business school. A travers ce campus, nous connectons les sciences sociales et l’entrepreneuriat, l’Asie, l’Europe et l’Afrique, de nouvelles approches pédagogiques et l’excellence académique. Nous créons une école unique au monde, qui développe des talents locaux pour en faire des makers à l’échelle internationale ».



A cette occasion, emlyon business school a signé un accord de partenariat avec Le Nouvel Institut Franco-Chinois, devenant membre fondateur de cette institution destinée à promouvoir les relations entre Lyon et la Chine.



emlyon business school a également signé un partenariat avec Baume & Mercier, société d’horlogerie suisse fondée en 1830, parrain de l’inauguration du campus de Shanghai et des actions portées par la Fondation d’emlyon business school.



Enfin, IBM et emlyon business school ont annoncé leur volonté d’étendre leur partenariat à la Chine.





Source: Grand Lyon