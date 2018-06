​A Val d'Isère, le ski d'été prend ses quartiers avec 15 jours d'avance

La station de Val d'Isère a ouvert exceptionnellement dimanche matin une partie de son domaine skiable pour proposer du ski d'été, qui se pratique habituellement sur un glacier, grâce au fort enneigement accumulé cet hiver.



Pour l'ouverture, quelque 200 personnes, dont de nombreux élèves des écoles de skis alentour, dévalaient les quatre pistes ouvertes (verte, bleues et rouge) du versant nord du rocher de Bellevarde, ouvertes de 06H30 à 12H10.



Situées à 2.600 mètres d'altitude, ces pistes desservies par le télésiège "Marmottes" offrent un dénivelé d'un peu plus de 300 mètres.



Une première dans l'histoire de la station de Val d'Isère car habituellement l'ouverture se fait au glacier du Pissaillas, situé à 3.200 mètres d'altitude. Sur le domaine, on a encore 2 à 3 mètres de neige cumulées là où les dameuses passent", a ajouté le porte-parole.



Les passionnés de glisse ont environ "une quinzaine de jours" pour profiter du domaine, avant le déneigement du col routier de l'Iseran.



Seul le glacier du Pissaillas sera alors accessible pour les skieurs d'été, jusqu'au 13 juillet.



Activité confidentielle en France, pratiquée notamment par les équipes nationales, le ski d'été a pesé moins d'1% du chiffre d'affaires annuel des remontées mécaniques en 2016, selon Domaines skiables de France.