​Alpes: vigilance orange neige et verglas, fort risque d'avalanche en Savoie

Météo-France a placé la plus grande partie du massif alpin en vigilance orange neige et verglas, alors que de nombreux automobilistes sont sur la route pour gagner ou quitter les stations

de ski de la région.



L'alerte vaut pour les Hautes-Alpes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. La Savoie est de surcroît concernée par un fort risque d'avalanches.



Dans les Alpes du Nord, les chutes de neige devaient "s'intensifier" vendredi en fin d'après-midi, tandis que dans les Hautes-Alpes, une couche de 3 à 10 centimètres est attendue samedi entre 500 et 700 mètres d'altitude et jusqu'à 40 cm vers 1 000 m.



En Savoie, Météo-France prévoit un "fort risque" de départ spontané d'avalanche (indice 4) sur les massifs du Beaufortain, de la Vanoise, de la Haute-Tarentaise, de la Haute-Maurienne et de la Maurienne avec un cumul de neige d'ici samedi matin "de l'ordre de 40 cm dès 1 000 m d'altitude".



"Une forte activité avalancheuse est à attendre en journée de samedi, surtout en-dessous de 2 000 m sous forme d'avalanches d'ampleur modérée mais de nombreuses coulées de talus qui pourraient atteindre des secteurs routiers en-dessous de 1 800 m, au fil de la remontée de la pluie", prévient l'institut météorologique.



Si les chutes de neige attendues à moyenne altitude dans les Alpes sont "non exceptionnelles", Météo-France souligne que les conditions de circulation pourraient devenir difficiles "compte tenu des départs et retours de vacanciers prévus ce week-end".



Depuis 15H00, la circulation des poids lourds avait été interdite sur certaines portions des principaux axes autoroutiers menant vers les stations de sport d'hiver. Dans la soirée, ces mesures ont été levées par les différentes préfectures alpines.



Météo-France prévoit de maintenir ces vigilances oranges liées à cet épisode neigeux jusqu'à dimanche 13H00.



Avec AFP