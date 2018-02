​Amende confirmée pour un moniteur de ski britannique

La cour d'appel de Chambéry a infirmé mercredi la peine de six mois de prison avec sursis infligée à un moniteur de ski britannique pour avoir enseigné illégalement le ski à Megève (Haute-Savoie) tout en confirmant une amende de 42.000 euros.



Simon Butler, 55 ans, avait été condamné le 14 novembre 2013 à cette peine de prison avec sursis et à 12.000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Bonneville pour ces faits commis entre décembre 2012 et avril 2013.



Le 16 juin 2014, il avait écopé d'une nouvelle peine - 30.000 euros d'amende - devant ce même tribunal pour avoir persisté à enseigner le ski sans les qualifications requises en France.



Le moniteur, qui exerce depuis plus de 30 ans dans la station huppée de Megève, avait fait appel de ces deux condamnations. Mais en avril 2015, la cour d'appel de Chambéry avait décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'un jugement du tribunal administratif de Lyon, intervenu en novembre 2016.



Dans cette affaire, le Syndicat national des moniteurs du ski français et le Syndicat professionnel des moniteurs de ski de Megève sont parties civiles.



L'affaire n'est pas terminée. En novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon avait annulé, une décision du préfet de Rhône-Alpes qui refusait de délivrer à Simon Butler une carte professionnelle, lui permettant d'exercer en lui demandant de passer le test d'aptitude européen, l'Eurotest.



Le préfet a fait appel et la justice administrative devrait se prononcer d'ici fin 2018.