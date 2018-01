​Collecte solidaire des appareils électriques et électroniques

À partir du 13 janvier et jusqu’au 30 juin, la Métropole de Lyon et l’éco-organisme Éco-Systèmes mettent à la disposition des habitants du territoire des points de collecte d’appareils électriques et électroniques.



Tout objet fonctionnant avec des piles ou sur secteur (hors d’usage ou en état de marche) peut y être déposé.



Cette collecte de proximité est organisée dans les 9 arrondissements de Lyon et dans les villes de Bron et Vénissieux. Elle est gratuite et ouverte à tous les habitants des 59 communes de la Métropole de Lyon le samedi matin entre 9h et 13h dans certains lieux prédéterminés.







Les appareils acceptés sont le petit électroménager (téléphones, sèche-cheveux, mixeurs, aspirateurs, fers à repasser…), le gros électroménager (réfrigérateurs, lave-linge, cuisinières…), les téléviseurs, le matériel informatique (ordinateurs, écrans, imprimantes, scanners…).



Les petits appareils électroménagers sont acheminés vers le Foyer Notre Dame des Sans Abris pour y être éventuellement réparés puis réutilisés.



Les appareils de plus grande taille sont récupérés par ENVIE, une structure d’économie sociale et solidaire qui gère 1/3 des structures de récupération des appareils de gros électroménager en France.



Quand un appareil ne peut être réparé parce qu’il est trop endommagé, il est alors acheminé vers un centre de dépollution et de recyclage.



Calendrier et lieux de collecte



Lyon 1 e :



► 3 février (Place Sathonay)



► 28 avril (Esplanade de la Grande Côte)



Lyon 2 e :



► 3 février (Place Carnot)



► 28 avril (Place des Jacobins)



Lyon 3 e :



► 20 janvier et 16 juin (Place Rouget de l’Isle)



► 17 mars et 16 juin (Place Guichard)



Lyon 4 e:



► 27 janvier, 24 mars et 26 mai (Place de la Croix-Rousse)



► 3 mars et 30 juin (Place du Commandant Arnaud)



Lyon 5e :



► 20 janvier et 16 juin (Place Saint Paul)



► 17 mars (Place du docteur Schweitzer)



Lyon 6 e:



► 13 janvier et 12 mai (Place Brosset)



► 10 mars et 9 juin (Place Lyautey)



Lyon 7 e :



► 13 janvier (Place Saint Louis)



► 24 mars (Place Jean Macé)



► 26 mai (Place des Pavillons)



Lyon 8 e :



► 10 mars (13, rue Jean Sarrazin)



► 20 janvier et 5 mai (Place Ambroise Courtois)



Lyon 9 e :



► 3 mars et 2 juin (Place Valmy)



Bron :



► 27 janvier et 2 juin (Place de la Liberté)



► 24 mars (Place Jean Moulin)



Vénissieux :



► 3 mars et 2 juin (Place Léon Sublet)