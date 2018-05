​Décès de Jean-Pierre Flaconnèche, ancien maire du 7e arrondissement de Lyon

Le décès de Jean-Pierre Flaconnèche a été annoncée ce matin par sa famille...L'ancien maire PS du 7ème souffrait d'une longue maladie.



Elu depuis 1983 dans le 7e arrondissement, maire de 2001 à 2014, Jean-Pierre Flaconnèche était profondément attaché à notre arrondissement.



"Chacun gardera le souvenir d'un homme passionné par le bien public, d'un homme ouvert et disponible, d'un homme respectueux de la pensée des autres" souligne Myriam Picot qui lui a succédé en 2014 place Jean Macé.



"Il avait participé activement à la conquête municipale de Lyon. Grâce à son engagement, le 7e arrondissement s'est pleinement transformé et il était très apprécié des habitants et des acteurs de son territoire" se souvient Yann Crombecque, le nouveau patron du PS dans le Rhône.



Flaconnèche s'était beaucoup investi sur plusieurs projets: le Parc Blandan, la bibliothèque Jean Macé, la MJC Jean Macé, mais aussi la bibliothèque de Gerland qui vient d'ouvrir



Celui qui arborait un fort accent du Vaucluse n'était pas originaire de Lyon. Il affectionnait tout particulièrement l'enclave des Papes et son village de Visan...