​Démission de Nicolas Hulot : "la fin de l’hypocrisie En Marche" EELV Lyon

La démission de Nicolas Hulot fait réagir la classe politique lyonnaise: pour EELV Lyon, c'est "la fin de l’hypocrisie En Marche



Pour Thomas Dossus, secrétaire d’EÉLV Rhône – Métropole de Lyon, "la démission de Nicolas Hulot marque la fin des faux-semblants du gouvernement en matière d’écologie. Après un an d’exercice, l’écologiste sincère qu’est Nicolas Hulot n’a pu que faire le constat d’un blocage insurmontable d’Emmanuel Macron en matière d’écologie. La vision libérale comme seule boussole n’est pas compatible avec le changement de société qu’implique la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité".



Pour le responsable écologiste lyonnais, "l’été qui s’achève avec ses épisodes de canicules, ses incendies de la Suède à la Grèce, ses épisodes de pollution à répétition, n’a été qu’une faible alerte de ce qui nous attend si on continue dans cette voie sans issue. Pourtant l’envie de transition existe partout dans la société civile comme l’a montré le succès du village Alternatiba ce week-end à Lyon".



Pour EELV, "de nombreux projets prédateurs en terres agricoles et polluants doivent être enterrés si on veut engager la transition : A45, Anneau des Sciences ou Lyon – Turin".